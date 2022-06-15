Кнутов: эвакуировать население Донецка придётся при появлении у ВСУ РСЗО из США

Вопрос об эвакуации мирного населения Донецка пока не актуален, однако такая проблема может возникнуть при появлении американских реактивных систем залпового огня MLRS или HIMARS в арсенале ВСУ. Об этом сообщил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Из-за дальности стрельбы указанные РСЗО позволят противнику наносить удары из различных населённых пунктов.

"Такой вопрос встать может, если западные реактивные системы залпового огня MLRS или HIMARS появятся на фронте. При дальности стрельбы в 70-75 км это будет угроза Донецку даже не из Авдеевки/Марьинки, а из других населённых пунктов", — сказал Кнутов в интервью изданию "Украина.ру".

Напомним, что в начале текущей недели практически все районы Донецка были подвергнуты масштабным обстрелам со стороны ВСУ. По мнению Кнутова, ВС РФ необходимо выбить позиции наиболее подготовленных кадровых военных, а также нанести поражение по оборонным объектам, складам, предприятиям для ремонта техники и штабам ВСУ.

"Единственное наше преимущество состоит в том, что после взлома всех укрепрайонов противника от Авдеевки до Северодонецка у противника мощных линий обороны не будет. <...> Есть надежда, что будут выбиты наиболее подготовленные и стойкие кадровые военные, которые точно не будут отступать под огнём нашей артиллерии", — указал Кнутов.