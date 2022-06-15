Журавко: "Мы должны проводить уже партизанскую войну"

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко призвал адекватных украинцев создать партизанские отряды и уничтожать поставляемую Западом технику и ярых неонацистов.

"Я жесткий человек, и считаю, что там мы должны проводить уже партизанскую войну: пускать поезда под откос, которые везут оружие, уничтожать отпетых нациков, чтоб люди на Украине видели, что их начали поддерживать", — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам оппозиционного политика, Запад с самого начала создавал с Украины передний край для борьбы с Россией, поэтому Москва приняла решение о проведении спецоперации.

"Специальная операция нужна в первую очередь, чтобы защитить славянский мир, остановить войну и коричневую чуму: ведь на самом деле на Украине возродился фашизм, этот ГУЛАГ XXI", — заключил он.

Кроме того, Журавко добавил, что действующий президент Владимир Зеленский и бывший глава государства Пётр Порошенко — "отпетые и кровавые мошенники".

"Они всю Украину утопили в крови, возродили такой фашизм, который оказался намного страшнее, чем мы думаем. Посмотрите, что они сделали с Мариуполем, посмотрите, что сегодня делают с Донбассом — обстреливают его каждый день, там гибнут мирные жители", — подчеркнул экс-депутат Украины.