CNN: спецоперация на Украине может развиваться по одному из трёх сценариев

Российская армия добивается успехов в ходе военной спецоперации на Украине без объявления всеобщей мобилизации. Не исключено, что освобождённые регионы украинской территории будут использоваться как плацдарм для дальнейшего продвижения. Об этом заявили эксперты американского телеканала CNN.

Аналитики полагают, что сейчас спецоперация может развиваться по одному из трёх сценариев.

Первый — российские войска продолжат пошагово добиваться успехов в Донбассе, осуществляя локальное наступление.

Второй сценарий CNN подразумевает, что линии фронта не сдвинутся в течение нескольких месяцев. Страны коллективного Запада столкнутся с угрозой усугубления кризиса из-за истощения мировой экономики.

Третий сценарий дальнейшего развития событий предполагает, что президент России Владимир Путин минимизирует военные действия и объявит о победе ВС РФ.