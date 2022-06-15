Военный эксперт: трёх ядерных боеприпасов РФ хватит для взятия города НАТО

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что вооружённое столкновение альянса НАТО и России станет ядерным конфликтом. В этом случае Москва должна будет применять соответствующее оружие, отметил специалист.

"При ядерной стадии взятие города с помощью двух-трёх ядерных тактических боеприпасов — это совершенно другой уровень", — сказал Шурыгин, слова которого приводит "Военное дело".

Как подчеркнул собеседник издания, Минобороны России могут подобрать специальную комбинацию радиоактивных элементов, чтобы разрушить крупные объекты, но при этом снизить риск заражения. По мнению эксперта, в случае столкновения с военно-политическим блоком НАТО ВС РФ не станут "церемониться" как на Украине.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что западные лидеры откажутся от применения ядерного оружия.