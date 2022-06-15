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МИД РФ: Москва надеется, что США и ЕС не применят ядерное оружие на Украине

Силовые структуры

Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что Вашингтон и Евросоюз не станут использовать ядерное оружие на территории Украины.

"Я надеюсь, что всё-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижёров воздержаться от принятия такого рода решений", — подчеркнул российский дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

Представитель внешнеполитического ведомства РФ добавил, что применение ядерного оружия американскими или европейскими властями является точкой невозврата.

Ранее член Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад способен передать ВСУ ядерные боеголовки.

"Запад может подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла защитить свою независимость", — сказал депутат.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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