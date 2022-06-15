Рябков: "РФ готова к переговорам, но, если Зеленский не хочет — это его выбор"

Заместитель министра внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но, если президент Украины Владимир Зеленский этого не желает — его проблема.

"Россия готова к переговорам, но, если Зеленский не хочет — это его выбор", — отметил он.

Также замглавы МИД подчеркнул, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все её цели.

"Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве, будем стоять на своих позициях намертво", — заключил он.

Ранее Рябков выразил надежду, что Вашингтон и Евросоюз не станут использовать ядерное оружие на территории Украины.