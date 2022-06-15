Политолог: США нужно членство Финляндии и Швеции в НАТО для сдерживания России

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения журналистов Fox News, согласно которым Вашингтон не одобряет вступление Финляндии и Швеции в военно-политический блок НАТО.

"Есть две точки зрения в американском экспертном сообществе. Некоторые думают, что угрозы в отношении России автоматически укрепляют безопасность США. Другие считают: наоборот, чем сильнее давят на Москву, тем мощнее она может ответить", — сказал специалист.

Вместе с этим он подчеркнул, что представители Вашингтона положительно относятся к расширению НАТО, поскольку руководствуются логикой сдерживания России и новой холодной войны. По мнению Блохина, американские политики почувствуют угрозу, если опасность возникнет непосредственно на территории их страны.

"Власти США могут заволноваться только при угрозе непосредственно территории Соединённых Штатов", — заключил собеседник издания.

Ранее в Fox News заявили, что членство Хельсинки и Стокгольма в альянсе НАТО не укрепит безопасность США. По словам журналистов, расширение объединения повышает риск возникновения войны с Россией.

"Силы Соединённых Штатов окажутся излишне растянутым, или, что ещё хуже, потенциально Америка, как сомнамбула, непреднамеренно ввяжется в войну с РФ, обладающей ядерным оружием", — отметили авторы.