Постпред России: открытие Киевом приднестровского фронта станет концом Молдавии

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов предупредил о планах Киева сформировать приднестровский фронт. По словам политика, в этом случае Молдавия лишится государственности.

"Я рассчитываю, что всё-таки здравый смысл возобладает. Потому что это (создание фронта. — Прим. ред.) будет концом Молдавии", — подчеркнул Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

Российский политик допустил, что армию страны вынудят защищать непризнанное Приднестровье. Также постпред РФ напомнил о провокациях ВСУ на границе.

Ранее политолог Сергей Лавренов в беседе с Pravda.Ru заявил, что западные политики могут планировать присоединение Молдавии к Румынии и альянсу НАТО.

"Предполагаю, что режим Санду (президента Молдавии Майи Санду. — Прим. ред.) хочет убедить людей, что единственный выход из создавшегося катастрофического положения в экономике — объединение с Румынией", — сказал специалист.