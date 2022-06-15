Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
The Telegraph: два ветерана армии США попали в плен под Харьковом
Литовцы массово едут в Белоруссию за продуктами и топливом
Предоставить Украине вооружение и боеприпасы может 51 страна мира
Активисты выразили протест США и НАТО акцией у посольства Молдавии в Москве
В ООН обеспокоились перемещением украинских детей в Россию
У самого дорогого жилья в Москве квадратный метр стоит более 1 млн рублей
Постпред России: открытие Киевом приднестровского фронта станет концом Молдавии
Лондон поручил Киеву освободить осуждённых в ДНР британских наёмников
Бойцы ЛНР постараются передать воду мирным гражданам, оказавшимся на "Азоте"

Сенатор Цеков: ВСУ действуют как террористы, а не как армия

Силовые структуры

Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru срыв Киевом работы гумкоридора с завода "Азот" в Северодонецке.

Сенатор Цеков: ВСУ действуют как террористы, а не как армия

"Это стиль ведения войны со стороны Украины. То же самое мы наблюдали в других населённых пунктах ДНР, где ВСУ попадали в окружение. Наиболее известная ситуация — это Мариуполь. Хотя то же самое было и в Волновахе, и в Рубежном. Они прикрываются мирными гражданами как щитом, действуют как террористы, а не как вооруженные силы, которые обязаны защищать мирных граждан", — заявил Цеков.

По его словам, Украина срывает работу гумкоридоров с "Азота", чтобы дать возможность своим солдатам вырваться с территории предприятия.

"Понятное дело, что всё это для них обречено на провал. Чем раньше сдадутся, тем более снисходительными будут разбирательство, следствие, суды над военными, которые оказались на территории "Азота", — подчеркнул Цеков.

В среду, 15 июня начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин сообщил, что намеченная на сегодняшний день эвакуация гражданских лиц из комбината "Азот" в Северодонецке не состоялась по вине украинских военных. Он отметил, что мирные жители, которые находятся в бомбоубежищах завода, даже не были проинформированы об открытии гуманитарного коридора.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки

Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.

ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Мир. Новости мира
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Силовые структуры
Массированным обстрелам ВСУ Донецка противопоставили станции "Пенициллин" ВС РФ
Людмила Черткова Доклад ECFR: растущие цены волнуют европейцев больше, чем Украина Людмила Черткова Любовь Степушова Германия срочно пытается отменить санкции Канады на газовые турбины для "СП-1" Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Бойцы НМ ЛНР: "Польские мины бесшумные стали большой неожиданностью для нас"
Мир. Новости мира
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может спровоцировать войну с Россией
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Мир. Новости мира
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Последние материалы
Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону накануне саммита БРИКС
У самого дорогого жилья в Москве квадратный метр стоит более 1 млн рублей
Постпред России: открытие Киевом приднестровского фронта станет концом Молдавии
Лондон поручил Киеву освободить осуждённых в ДНР британских наёмников
Бойцы ЛНР постараются передать воду мирным гражданам, оказавшимся на "Азоте"
Соседи о жизни Пугачёвой в Израиле: "Выглядит шикарно"
В Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
"Газпром" резко сократил поставки в Европу. Там подозревают, что неспроста
Париж отрицает, что отправлял Киеву кассетные боеприпасы
Bloomberg: в пакет военной помощи США для Киева войдут ракеты "Harpoon"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников