Сенатор Цеков: ВСУ действуют как террористы, а не как армия

Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru срыв Киевом работы гумкоридора с завода "Азот" в Северодонецке.

"Это стиль ведения войны со стороны Украины. То же самое мы наблюдали в других населённых пунктах ДНР, где ВСУ попадали в окружение. Наиболее известная ситуация — это Мариуполь. Хотя то же самое было и в Волновахе, и в Рубежном. Они прикрываются мирными гражданами как щитом, действуют как террористы, а не как вооруженные силы, которые обязаны защищать мирных граждан", — заявил Цеков.

По его словам, Украина срывает работу гумкоридоров с "Азота", чтобы дать возможность своим солдатам вырваться с территории предприятия.

"Понятное дело, что всё это для них обречено на провал. Чем раньше сдадутся, тем более снисходительными будут разбирательство, следствие, суды над военными, которые оказались на территории "Азота", — подчеркнул Цеков.

В среду, 15 июня начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин сообщил, что намеченная на сегодняшний день эвакуация гражданских лиц из комбината "Азот" в Северодонецке не состоялась по вине украинских военных. Он отметил, что мирные жители, которые находятся в бомбоубежищах завода, даже не были проинформированы об открытии гуманитарного коридора.