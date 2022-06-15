Начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин с позывным "Эколог" проинформировал, что намеченная на сегодняшний день эвакуация гражданских лиц из комбината "Азот" в Северодонецке не состоялась по вине украинских военных.
"ВСУ сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азот"", — отметил он.
Отмечается, что утром около 7 часов оттуда вышел дедушка 74 лет, в настоящее время никакого движения не наблюдается, ведётся обстрел с применением миномёта и танка.
По словам военного, мирные жители, которые находятся в бомбоубежищах на территории завода, даже не знали о гуманитарном коридоре.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Киев просит организовать эвакуацию мирных жителей, находящихся на территории предприятия "Азот" в Северодонецке, но мероприятие стало невозможным из-за взорванного ВСУ моста.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что российские военные согласились предоставить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения, находящегося на заводе "Азот" в Северодонецке в северном направлении, а именно в город Сватово ЛНР.
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