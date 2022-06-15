"Отважные" ВС РФ занимают опорные пункты ВСУ в ходе наступления на Славянск

ВС РФ продолжают наступление на Славянском направлении специальной военной операции на Украине, занимая один за другим населённые пункты. Сообщая об этом, издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий очередные выбитые опорные пункты противника.

Наступление на Славянск: "Отважные" занимают один населённый пункт за другим

На кадрах представлены занятые российскими бойцами группировки "О" бывшие позиции ВСУ. "Отважные" осматривают помещения, склады с боеприпасами, где украинские военные оставили большое количество оружия, в том числе западного производства. Захваченные трофеи теперь пополнят арсенал российской армии.