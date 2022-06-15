ВС РФ продолжают наступление на Славянском направлении специальной военной операции на Украине, занимая один за другим населённые пункты. Сообщая об этом, издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий очередные выбитые опорные пункты противника.
На кадрах представлены занятые российскими бойцами группировки "О" бывшие позиции ВСУ. "Отважные" осматривают помещения, склады с боеприпасами, где украинские военные оставили большое количество оружия, в том числе западного производства. Захваченные трофеи теперь пополнят арсенал российской армии.
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Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.