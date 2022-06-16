Российская сторона может вести боевые действия ещё десятки лет, заявил военный немецкий историк Зёнке Нейцель. По его словам, Украина вполне способна держать оборону и на фоне этого, Москва может "захватить" Незалежную только лет через сто.
Как пояснил Нейцель, у Киева достаточно оружия и людей, чтобы сдерживать Россию на протяжении долгого времени, естественно, если западные страны не прекратят поставки. Однако переходить к контрнаступлению ВСУ не в состоянии.
"Я не думаю, что санкции заставят Путина что-то изменить. Я не знаю ни одного случая в истории, когда бы санкции фактически положили конец войне. Я считаю совершенно нереальным, что Украине удастся отбить участки в Донбассе. Как бы хотелось!", — пояснил историк WELT. — Потому что украинская армия может защищать. Но атаковать — это совсем другое".
По мнению немецкого историка, ситуация может закончиться односторонним прекращением огня и перейти в русло замороженного конфликта, как в 2014 году. Однако эксперт считает, что российская армия сокращает темпы и из-за этого Москва может полностью "захватить" Украину лишь через 100 лет.
Впрочем, по словам Нейцеля, Россия может "переориентироваться" и через несколько лет "пойти" на Одессу.
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