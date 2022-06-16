Немецкий историк Нейцель: Киев не отстоит Донбасс "как бы не хотелось"

Российская сторона может вести боевые действия ещё десятки лет, заявил военный немецкий историк Зёнке Нейцель. По его словам, Украина вполне способна держать оборону и на фоне этого, Москва может "захватить" Незалежную только лет через сто.

Как пояснил Нейцель, у Киева достаточно оружия и людей, чтобы сдерживать Россию на протяжении долгого времени, естественно, если западные страны не прекратят поставки. Однако переходить к контрнаступлению ВСУ не в состоянии.

"Я не думаю, что санкции заставят Путина что-то изменить. Я не знаю ни одного случая в истории, когда бы санкции фактически положили конец войне. Я считаю совершенно нереальным, что Украине удастся отбить участки в Донбассе. Как бы хотелось!", — пояснил историк WELT. — Потому что украинская армия может защищать. Но атаковать — это совсем другое".

По мнению немецкого историка, ситуация может закончиться односторонним прекращением огня и перейти в русло замороженного конфликта, как в 2014 году. Однако эксперт считает, что российская армия сокращает темпы и из-за этого Москва может полностью "захватить" Украину лишь через 100 лет.

Впрочем, по словам Нейцеля, Россия может "переориентироваться" и через несколько лет "пойти" на Одессу.