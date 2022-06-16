ВС РФ уничтожают БМП ВСУ в ходе огневого контроля дороги Артёмовск-Северск в ДНР

ВСУ в ночное время осуществляют попытки перебросить силы и средства своему Лисичанскому гарнизону, используя дорогу из Артёмовска (Бахмута) на Северск и далее в направлении Лисичанско-Северодонецкой агломерации. ВС РФ наносят огневое поражение противнику практически на всей протяжённости прямой дороги Артёмовск-Лисичанск, а некоторые её участки находятся под полным контролем российских войск.

В ходе очередной ночной попытки переброски техники украинские военные попали под огонь ВС РФ, в результате чего ВСУ лишились БМП и ещё нескольких единиц боевой техники, передаёт "Военное обозрение".

По данным издания, безопасных для ВСУ участков на всей протяжённости дороги со стороны Артёмовска и Славянска в сторону Северска и Лисичанска уже не осталось. При попытках переброски сил украинская армия неминуемо терпит потери. ВС РФ продолжают продвигаться на севере Попаснянского выступа.

"Под полный огневой контроль со стороны ВС РФ и подразделений Народной милиции перешла и дорога из Артёмовска в Северск, поэтому число уничтоженной техники ВСУ на этой дороге в последние несколько дней значительно возросло", — констатирует источник.