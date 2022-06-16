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Житель Северодонецка уже месяц ждёт родных из подвалов завода “Азот”

Силовые структуры

Житель Северодонецка Юрий Федуркин уже месяц ждёт, когда его родня: брат и родители выйдут из бомбоубежища химзавода "Азот”.

Житель Северодонецка уже месяц ждёт родных из подвалов завода “Азот”

Сначала Юрий находился с ними, однако пошёл за продуктами и не сумел вернуться из-за боёв. С тех пор мужчина не получал информации о членах семьи, сообщает РИА Новости.

"У меня там тоже было место, в бомбоубежище. Но я выходил покупать продукты в городе — в магазин или за гуманитарной помощью. Потом я привозил их обратно, для родителей и братьев”, — рассказал житель Северодонецка.

Однажды он вышел домой, где еще оставались какие-то продукты, но вот на завод ему вернуться уже не удалось — начались боевые действия.

С тех пор Юрий не имеет никакой информации о родителях и брате.

"Никакой связи не было, никто оттуда не выходил... Может быть, их держат в заложниках”, — переживает он.

Юрий не может покинуть город, хотя идет эвакуация. Он надеется, что зелёный коридор заработает и каждый день приходит к городской комендатуре, надеясь, что что-то узнает об "узниках” бомбоубежища химзавода.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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