Словакия отправила Украине вертолёты и боеприпасы для РСЗО "Град"

Руководитель Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что власти страны бесплатно передали Киеву четыре вертолёта Ми-17, один вертолёт Ми-2 и боеприпасы к РСЗО "Град".

"Словакия подарила Украине четыре вертолёта Ми-17 и один вертолёт Ми-2", — сказали журналисты телеканала ТАЗ.

По словам словацкого министра, военную помощь ВСУ поддержали члены правительства. При этом глава ведомства отметил, что за подобную поддержку Киева Братислава получит деньги от Европейского фонда мира.

Ранее генсек военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил призыв президента США Джозефа Байдена поставлять Украине больше оружия.