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МВД РФ опровергло сообщения о возможной высылке граждан Украины и ЛДНР

Силовые структуры

В СМИ 16 июня появилась информация о том, что граждан Украины и ЛДНР могут обязать выехать из РФ, если их пребывание не было легализовано.

МВД России объяснило, что эти сообщения не соответствуют действительности.

"Ранее опубликованная (…) была неверно истолкована рядом СМИ в части, касающейся необходимости гражданам Украины, ДНР и ЛНР покинуть территорию РФ до 17 августа 2022 г.", — сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Украинцы и жители Донбасса могут после 17 августа не уезжать из Российской Федерации, даже если у них нет нужных документов, объяснила она.

Также представитель МВД России советует в случае отсутствия необходимых документов таким гражданам обратиться в территориальные органы Министерства.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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