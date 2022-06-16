В СМИ 16 июня появилась информация о том, что граждан Украины и ЛДНР могут обязать выехать из РФ, если их пребывание не было легализовано.
МВД России объяснило, что эти сообщения не соответствуют действительности.
"Ранее опубликованная (…) была неверно истолкована рядом СМИ в части, касающейся необходимости гражданам Украины, ДНР и ЛНР покинуть территорию РФ до 17 августа 2022 г.", — сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Украинцы и жители Донбасса могут после 17 августа не уезжать из Российской Федерации, даже если у них нет нужных документов, объяснила она.
Также представитель МВД России советует в случае отсутствия необходимых документов таким гражданам обратиться в территориальные органы Министерства.
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