Россия введёт дополнительные ограничения на границе Карелии и Финляндии

Представители погрануправления ФСБ РФ предупредили, что на границе Финляндии и Карелии появятся дополнительные ограничения. Об этом рассказали местные журналисты.

"Цель — охрана и защита границы государства на территории Лахденпохского района", — подчеркнули в службе, передаёт karelinform.ru.

Сотрудники ведомства напомнили, что россияне могут находиться на территории приграничной зоны только при наличии специального пропуска. По информации издания, разрешение нужно получать через Госуслуги.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков допустил, что после включения Финляндии в состав военно-политического блока НАТО рядом с РФ разместят ядерное оружие альянса. Как подчеркнул член Совета Федерации, Хельсинки изменил курс отношений с нашей страной.