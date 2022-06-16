Пленный старшина разведроты ВСУ: не воспринимаю мариупольцев как свой народ

Старшина украинской разведроты Роман Костюченко, который застрелил из снайперской винтовки ехавшего на велосипеде мирного жителя, сказал на допросе, что не считает жителей Мариуполя своим народом. Об этом сообщает СК РФ.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Мариуполь, где провёл оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, которые совершили Вооружённые силы Украины в отношении мирного населения и российских военных в ЛНР и ДНР.

Правоохранители доказали, что 25 марта старшина украинской разведывательной роты Роман Костюченко убил из снайперской винтовки мирного жителя, который ехал на велосипеде и не представлял опасности для военнослужащего.

"При этом сам Костюченко в ходе допроса пояснил, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ", — говорится в сообщении СК.

На местах происшествия были найдены учебные материалы, в которых расписано, как использовать жилые здания для снайперских укрытий. Также в этих пособиях есть рекомендация убивать всех мирных жителей, которые встречаются на пути.