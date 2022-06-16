Кедми: операция по перемалыванию группировки ВСУ в Донбассе подходит к концу

Политолог Яков Кедми считает, что операция союзных сил России и республиканской Народной милиции по перемалыванию донбасского фронта украинской армии подходит к концу. Российские войска сначала открывают артиллерийский огонь по позициям противника, затем идут в наступление.

Кедми полагает, что ВСУ потерпят полное поражение только после того, как остатки украинских боевиков в Донбассе начнут отступать. По его мнению, нельзя допустить, чтобы группировка противника отошла из региона для пополнения личного состава и оружия.

Политолог убеждён, что в скором времени киевское руководство потеряет контроль над Донбассом. Тогда спецоперация перейдёт на следующий этап, который будет состоять из одновременного наступления сразу по нескольким направлениям.

"Первое, что нужно будет взять, — это Очаков. <…> Запад не оставил России иного выхода, как взять всё черноморское побережье. После этого нужно брать не Харьков, который на самом деле не имеет никакого военного значения, а Волынскую и Житомирскую области. Если занять этот район, не будет снабжения ни в Харькове, ни в Киеве, ни в Днепропетровске, нигде. Это будет просто стратегическое окружение и конец. Все. Финита ля комедия", — объяснил Кедми.