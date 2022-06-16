Пасечник: на "Азоте" скрывается до тысячи украинских националистов

По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, на заводе "Азот" в Северодонецке может находиться до одной тысячи украинских националистов.

"По предположительным подсчетам, достаточное количество — до тысячи боевиков, украинских националистов, находятся на территории "Азота", и я думаю, что в ближайшее время, безусловно, большая часть будет сдаваться в плен", — сказал Пасечник в разговоре с РИА Новости.

Территория завода "Азот", расположенного в Северодонецке, сейчас находится под контролем Киева. После освобождения Северодонецка остатки бойцов ВСУ и националистических формирований оказались блокированы на территории комбината силами ВС РФ, ЛНР и ДНР.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, националисты удерживают на территории завода большое количество мирных жителей города, используя их как живой щит.