По мнению доктора экономических наук Владимира Васильева, Запад может готовиться к военному столкновению НАТО и США с Москвой.
Такой вывод эксперт сделал на основании заявления Вашингтона, сообщившего, что Россия якобы "нарушила" основополагающий акт между НАТО и РФ.
Васильев считает, что у США есть альтернативный план, согласно которому они могут ввести подразделения НАТО на территорию Украины в случае, если украинская армия потерпит поражение в Донбассе.
"Для того чтобы эту часть операции осуществить, должны быть подготовлены соответствующие инфраструктуры и войска, которые призваны обеспечить логистическое участие НАТО в возможном конфликте на Украине", — сказал Васильев в разговоре с "Царьградом".
Ранее политолог Дмитрий Дробницкий высказал мнение, что в результате противостояния России и США будет осуществлён передел мирового влияния, в координация будет происходит из Москвы, Вашингтона и Пекина. По мнению политолога, накопившиеся проблемы уже не получится решить дипломатическим путём, а к дипломатии можно будет обратиться только после разделения мира на сферы влияния.
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