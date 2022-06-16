Васильев: НАТО и США могут готовиться к военному противостоянию с РФ

По мнению доктора экономических наук Владимира Васильева, Запад может готовиться к военному столкновению НАТО и США с Москвой.

Такой вывод эксперт сделал на основании заявления Вашингтона, сообщившего, что Россия якобы "нарушила" основополагающий акт между НАТО и РФ.

Васильев считает, что у США есть альтернативный план, согласно которому они могут ввести подразделения НАТО на территорию Украины в случае, если украинская армия потерпит поражение в Донбассе.

"Для того чтобы эту часть операции осуществить, должны быть подготовлены соответствующие инфраструктуры и войска, которые призваны обеспечить логистическое участие НАТО в возможном конфликте на Украине", — сказал Васильев в разговоре с "Царьградом".

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий высказал мнение, что в результате противостояния России и США будет осуществлён передел мирового влияния, в координация будет происходит из Москвы, Вашингтона и Пекина. По мнению политолога, накопившиеся проблемы уже не получится решить дипломатическим путём, а к дипломатии можно будет обратиться только после разделения мира на сферы влияния.