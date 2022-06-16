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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст украинским властям шесть самоходных 155-мм гаубиц Caesar.

"Помимо уже поставленных 12 САУ Caesar я решил отправить ещё шесть", — подчеркнул президент, слова которого приводит телеканал BFMTV.

По словам руководителя страны, Евросоюз продолжит помогать ВСУ до их победы в конфликте. Вместе с этим Макрон отметил, что Киев самостоятельно объявит условия для возобновления диалога Украины и России.

Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сказал, что Братислава подарила ВСУ четыре вертолёта Ми-17, один вертолёт Ми-2 и боеприпасы для РСЗО "Град". За военную помощь Украине политики получат средства Европейского фонда мира.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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