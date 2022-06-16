МВД ЛНР: в Северодонецке находится до 40 американцев и очень много поляков

На территории Северодонецка находится большое количество наёмников из Британии, США, и Польши.

Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

При этом граждан США в Северодонецке порядка 40 человек. Помимо этого, по словам помощника главы МВД ЛНР, там орудуют наёмники из Британии и Польши. Киселев подчеркнул, что поляков среди комбатантов "очень много".

Накануне СМИ сообщили о взятии в плен двух бывших военнослужащих американской армии: 39-летнего Александра Дрюке и бывшего морпеха 27-летнего Энди Хьюна.

Это первые пленные американские наёмники.