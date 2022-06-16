На территории Северодонецка находится большое количество наёмников из Британии, США, и Польши.
Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
При этом граждан США в Северодонецке порядка 40 человек. Помимо этого, по словам помощника главы МВД ЛНР, там орудуют наёмники из Британии и Польши. Киселев подчеркнул, что поляков среди комбатантов "очень много".
Накануне СМИ сообщили о взятии в плен двух бывших военнослужащих американской армии: 39-летнего Александра Дрюке и бывшего морпеха 27-летнего Энди Хьюна.
Это первые пленные американские наёмники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.