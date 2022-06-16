Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал Pravda. Ru сообщения западных СМИ о том, что в российской военной технике обнаружили американские чипы.
"Я глубоко убежден, что это фейк, потому что вся наша боевая техника отечественная или же находятся соответствующие поставщики, которые являются интегрированными в оборонно-промышленный комплекс РФ. Это попытка внедрить в сознание мирового истеблишмента такую фейковую информацию, якобы Россия без США не может даже воевать", — заявил Кошкин.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Минторг США и ФБР решили выяснить, каким образом произведённые в США чипы оказались установлены на российской военной технике, которую захватили украинцы. Источники издания утверждают, что компоненты электроники производства США нашли в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках и кораблях.
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