Хазин: СВО на Украине предотвратила возможную ядерную бомбардировку Ростова

Спецоперация России на Украине, возможно, предотвратила ядерную бомбардировку Ростова-на-Дону.

Об этом сообщил экономист и политолог Михаил Хазин в интервью Дмитрию Пучкову.

По его словам, у Вашингтона был план, по которому Украина должна была начать операцию по ликвидации ЛДНР. Главной целью было свержение Владимира Путина.

По словам Хазина, год назад США передали контроль над Украиной Британии, которая и должна была курировать разработанную Штатами операцию. Но Лондон решил сымпровизировать и дать Украине и Турции несколько ядерных зарядов.

"В логике, что Украина их сбросит (но только в том случае, если мы ответим, это принципиально важная вещь). Эти изделия приехали в Гостомель, скорее всего, в "Мрие", после чего должен был прибыть бомбардировщик в нужный момент, туда должны были положить это изделие уже взведённое, и дальше полететь, и сразу сбросить. … Проще всего — на Белгород, но это не город-миллионник. В идеале — на Ростов-на-Дону. И одновременно с этим "Мрия" должна была полететь в Турцию", — рассказывает свою версию Хазин.

Легенда у этой операции была такая — Киев эту бомбу сделал сам при помощи турецких специалистов.

Однако оба руководителя проговорились. Зеленский проболтался на Мюнхенской конференции. А Эрдоган заявил, что у Анкары будет атомная бомба к 2024 г.

"Тогда не поняли, что это значит. Но, видимо, Владимир Владимирович всё понял. И поэтому ключевым элементом спецоперации на первом этапе был захват Гостомеля, вот этих изделий. Более того, мы ещё захватили документы об этом тройственном сговоре Лондона, Киева, Эрдогана", — подытожил эксперт.

Источники данной сенсационной информации он не назвал, но теперь становится понятно жёсткое противостояние за посёлок Гостомель и аэродром (даже не за Киев, что в ином случае было бы логичнее). Ведь лишь захват этого объекта ВС РФ в первые же часы СВО помог предотвратить безумные планы Лондона.

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