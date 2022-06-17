Патрушев предупредил о наращивании НАТО военного присутствия у границы России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что военные силы альянса НАТО оказались рядом с границами РФ и Белоруссии.

"Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам", — подчеркнул политик в ходе мероприятия ОДКБ в Ереване.

Вместе с этим Патрушев предупредил, что в Восточно-Европейском регионе появились угрозы коллективной безопасности. На западном фланге организации военно-политический блок НАТО наращивает силовое присутствие, отметил секретарь СБ. По данным чиновника, члены объединения улучшают инфраструктуру и проводят учения.

Ранее Патрушев заявил, что западные политики планируют создать в России экономический кризис и обострить социальную обстановку.