Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что военные силы альянса НАТО оказались рядом с границами РФ и Белоруссии.
"Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам", — подчеркнул политик в ходе мероприятия ОДКБ в Ереване.
Вместе с этим Патрушев предупредил, что в Восточно-Европейском регионе появились угрозы коллективной безопасности. На западном фланге организации военно-политический блок НАТО наращивает силовое присутствие, отметил секретарь СБ. По данным чиновника, члены объединения улучшают инфраструктуру и проводят учения.
Ранее Патрушев заявил, что западные политики планируют создать в России экономический кризис и обострить социальную обстановку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.