Кошкин: угрожая Крымскому мосту, Киев хочет отвлечь внимание от проблем

Политолог Андрей Кошкин дал свою оценку угрозам генерала ВС Украины Дмитрия Марченко, который пообещал при первой же возможности ударить по Крымскому мосту.

"Когда мы строили его, над этим смеялись, особенно в Киеве. Но, когда он был достроен, в Киеве стали говорить, что не сегодня так завтра он будет взорван, хотя со всех сторон мост полностью защищен. Мы знаем попытку провокации времен президента Порошенко, также и провокацию со стороны эсминца Великобритании Defender", — сказал Кошкин, слова которого приводит "Журналистская правда".

По мнению эксперта, Киев не напрасно заговорил о планах нанести удар по Крымскому мосту. Он уверен, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание общественности от накопившихся в стране проблем. А проблемы, по словам Кошкина, на Украине накопились во всех сферах, не только военного характера, но и во внешней политике, социальной и экономической областях.

Эксперт подчеркнул, что киевские власти ничего не делают для укрепления Украины. Вместо этого есть только бесконечные поставки вооружений "чтобы разрушать Украину и убивать украинских людей", отметил он.