Политолог Андрей Кошкин дал свою оценку угрозам генерала ВС Украины Дмитрия Марченко, который пообещал при первой же возможности ударить по Крымскому мосту.
"Когда мы строили его, над этим смеялись, особенно в Киеве. Но, когда он был достроен, в Киеве стали говорить, что не сегодня так завтра он будет взорван, хотя со всех сторон мост полностью защищен. Мы знаем попытку провокации времен президента Порошенко, также и провокацию со стороны эсминца Великобритании Defender", — сказал Кошкин, слова которого приводит "Журналистская правда".
По мнению эксперта, Киев не напрасно заговорил о планах нанести удар по Крымскому мосту. Он уверен, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание общественности от накопившихся в стране проблем. А проблемы, по словам Кошкина, на Украине накопились во всех сферах, не только военного характера, но и во внешней политике, социальной и экономической областях.
Эксперт подчеркнул, что киевские власти ничего не делают для укрепления Украины. Вместо этого есть только бесконечные поставки вооружений "чтобы разрушать Украину и убивать украинских людей", отметил он.
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