В США испугались ядерного Армагеддона из-за Украины

Высказывания европейских политиков о том, что Украина стоит ядерного Армагеддона являются крайне безответственными. Западу нужно положить конец кошмару на Украине и договориться с Россией, так как на карте стоит будущее… Америки.

Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу охарактеризовал речи экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского как вредную и ошибочную позицию.

В то время, как Россия медленно прорывается на востоке Украины вперёд с жёсткими боями, нужно думать о том, что ситуация патовая, и стремиться к выходу из конфликта.

Но не такова Польша. Сикорский сказал: "Поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум, я считаю, что мы, Запад, вправе передать Украине ядерные боеголовки". Если не говорить о правах — все имеют право, не об этом речь — то логика Сикорского вообще строится на изначальной ошибке.

Правительство Зеленского запрашивает у США и Европы всё более совершенное оружие. Но толку от него уже меньше задуманного — половина уходит на чёрный рынок, а с остатками, которые не разбили российские войска, нужно как-то уметь обращаться.

Бэндоу напомнил, что военные грузы — мишень для российской атаки, а российские артобстрелы постепенно лишают Украину самых подготовленных частей. В этом Киеву поставки погоды не сделают. Как отражать атаки Москвы — большой вопрос. И нужно ли это делать ценой таких потерь?

Что касается Будапештского меморандума от 1994 года, который регламентирует отказ Киева от ядерного оружия, то претензии по нему бессмысленны.

Во-первых, в документе прописано, что гарантируются моментальные действия со стороны Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине, если на неё нападут. Но Россия — единственный возможный "агрессор" такого рода — имеет право вето и может парализовать СБ ООН.

Во-вторых, меморандум не был ратифицирован ни Россией, ни США, ни Великобританией и не имеет юридической силы.

В своё время наличие ядерного оружия помогало предотвратить полномасштабный конфликт между США и СССР. Сегодняшняя Москва вполне может ответить превентивным ядерным ударом, чтобы не дать Украине развернуть оперативные ядерные силы.

По поводу выступления Сикорского спикер российской Думы Вячеслав Володин заявил, что в Польше провоцируют ядерный конфликт в центре Европы. При его начале больше не будет никакой Польши, да и Европы в целом.

Но не до конца оставленные попытки союзников сделать Украину победителем, — а ведь именно за это всё чаще выступают её сторонники в Госдепартаменте, — чревато эскалацией со стороны России.

Путин не проиграет эту войну и, скорее, рассмотрит возможность применить ядерное оружие, считает автор. "На кон у Москвы поставлено гораздо больше, поэтому она готова к большим затратам и рискам", — добавляет он.

США же рискуют только уровнем потребления, хотя, и он не стоит ядерного уничтожения Киева.

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