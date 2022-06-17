Кива о сдаче ВСУ на "Азоте": Зеленского ждёт капитуляция перед Москвой

Украинский оппозиционный политик Илья Кива комментируя сдачу в плен украинских боевиков на заводе "Азот" в Северодонецке заявил, что Киев ждёт капитуляция перед Москвой, а статус кандидата на членство в ЕС, возможно, успеет получить только Львовская область.

"На Северодонецком "Азоте" началась сдача в плен представителей ВСУ, находящихся в окружении. Это ещё один шаг к неминуемому поражению и капитуляции (Владимир Зеленский, - Прим. ред.) Зеленского перед Москвой, а звание кандидата на членство в Евросоюзе успеет получить, в лучшем случае, Львовская область", — отметил он.

Кива добавил, что среди блокированных на "Азоте" украинских военных находится спецназ ГУР Минобороны, боевики "Правого сектора"* и иностранные наёмники.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.