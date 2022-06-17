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Баранец: переговоры с Киевом начнутся после демилитаризации Украины

Силовые структуры

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец считает, что переговоры с Киевом возможны после выполнения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач спецоперации, а именно демилитаризации Украины.

Баранец: переговоры с Киевом начнутся после демилитаризации Украины

"Вопрос по поводу переговоров российская армия жутко не любит. Она просто говорит: "Эй, политики, дипломаты, не путайтесь под ногами. Нам Путин приказал провести демилитаризацию, дайте нам закончить демилитаризацию. А здесь у нас бегают, шебуршат какие-то дипломатические мыши — переговоры, переговоры, переговоры. Да никаких переговоров!", — подчеркнул он.

По словам эксперта, переговоры Москвы и Киева могут начаться только когда будут выполнены задачи спецоперации.

"Ребята, а какие переговоры, если там 710 обстрелов, 1200, я не понимаю, какие переговоры? Переговоры могут начаться только тогда, когда мы воткнём российский государственный флаг в Офисе президента Украины. Понимаете, да? И только на наших условия, только так. Как говорит русская народная пословица: "Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец", — заключил он.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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