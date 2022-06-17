ОДОН имени Дзержинского в Балашихе отметила 98 лет со дня образования

Исполнилось 98 лет со дня образования Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии РФ.

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского в Балашихе

Торжество, посвящённое очередной годовщине ОДОН, посетил председатель Московской областной Думы, секретарь Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Брынцалов. Обращаясь к военнослужащим, он отметил, что дивизия — гордость не только Балашихи и Подмосковья, а всей России.

"Здесь несут службу лучшие из лучших — смелые и подготовленные бойцы. С первого года дивизия имени Дзержинского выполняла важнейшие задачи на благо нашего Отечества. Отдельное спасибо ветеранам службы, которые сохранили и передали новым поколениям славные боевые традиции", — отметил Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы поблагодарил военнослужащих за мужество и подвиги, выразил уверенность, что задачи, которые перед ними ставятся, будут и впредь выполняться. Игорь Брынцалов вручил представителям дивизии награды. Знак "За службу закону" I степени получил Васиф Вагиф оглы Бедиров. А Руслан Боготов, Александр Гусинцев и Алексей Трушин отмечены знаком Мособлдумы "За труды".

Также в ходе торжества военнослужащих поздравили депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичёв, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, глава городского округа Реутов Станислав Каторов, глава городского округа Королёв Игорь Трифонов и другие гости.

​​​​Командир ОДОН Николай Кузнецов поблагодарил за поздравления и подчеркнул, что "дзержинцев" неизменно отличают мужество и отвага. Он сообщил, что за минувший год соединение выполнило свыше одной тысячи служебно-боевых задач.

"В настоящее время наши военнослужащие участвуют в специальной военной операции. И ряд героев Российской Федерации пополнился. Президент Владимир Путин за мужество и героизм отметил государственными наградами свыше двухсот военнослужащих", — выступил Николай Кузнецов.

В честь праздника состоялось открытие памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, имя которого носит Отдельная дивизия оперативного назначения. Эффектной частью торжества стали показательные выступления бойцов центра "Витязь", кинологического центра и роты почётного караула.

ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского представляет собой тактическое соединение Войск национальной гвардии РФ, чьи задачи: охрана общественного порядка в Москве и Московской области, борьба с терроризмом, экстремизмом и преступностью. Начиная с 1988 года, солдаты и офицеры соединения всегда первыми оказывались в "горячих точках", отстаивая интересы Родины.