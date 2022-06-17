ОДОН имени Дзержинского в Балашихе отметила 98 лет со дня образования

Исполнилось 98 лет со дня образования Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии РФ.
Торжество, посвящённое очередной годовщине ОДОН, посетил председатель Московской областной Думы, секретарь Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Брынцалов. Обращаясь к военнослужащим, он отметил, что дивизия — гордость не только Балашихи и Подмосковья, а всей России.
"Здесь несут службу лучшие из лучших — смелые и подготовленные бойцы. С первого года дивизия имени Дзержинского выполняла важнейшие задачи на благо нашего Отечества. Отдельное спасибо ветеранам службы, которые сохранили и передали новым поколениям славные боевые традиции", — отметил Игорь Брынцалов.
Председатель Мособлдумы поблагодарил военнослужащих за мужество и подвиги, выразил уверенность, что задачи, которые перед ними ставятся, будут и впредь выполняться. Игорь Брынцалов вручил представителям дивизии награды. Знак "За службу закону" I степени получил Васиф Вагиф оглы Бедиров. А Руслан Боготов, Александр Гусинцев и Алексей Трушин отмечены знаком Мособлдумы "За труды".
Также в ходе торжества военнослужащих поздравили депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичёв, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, глава городского округа Реутов Станислав Каторов, глава городского округа Королёв Игорь Трифонов и другие гости.
Командир ОДОН Николай Кузнецов поблагодарил за поздравления и подчеркнул, что "дзержинцев" неизменно отличают мужество и отвага. Он сообщил, что за минувший год соединение выполнило свыше одной тысячи служебно-боевых задач.
"В настоящее время наши военнослужащие участвуют в специальной военной операции. И ряд героев Российской Федерации пополнился. Президент Владимир Путин за мужество и героизм отметил государственными наградами свыше двухсот военнослужащих", — выступил Николай Кузнецов.
В честь праздника состоялось открытие памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, имя которого носит Отдельная дивизия оперативного назначения. Эффектной частью торжества стали показательные выступления бойцов центра "Витязь", кинологического центра и роты почётного караула.
ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского представляет собой тактическое соединение Войск национальной гвардии РФ, чьи задачи: охрана общественного порядка в Москве и Московской области, борьба с терроризмом, экстремизмом и преступностью. Начиная с 1988 года, солдаты и офицеры соединения всегда первыми оказывались в "горячих точках", отстаивая интересы Родины.
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