Путин об обмане Запада: "Будем помнить об этом всегда"

Боевые действия стали вынужденной мерой со стороны РФ, которая начала военную спецоперацию по защите республик Донбасса.

И это всегда трагедия, сообщил российский президент Владимир Путин, выступая 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

"Нас подтащили к этой черте", — отметил лидер России.

Киевский режим, "натыривший" деньги, стал проводить антироссийскую политику, надеясь на то, что их капиталы в западных банках будут защищены, заявил президент страны.

"Зачем надо было в 2014 году совершать кровавый переворот на Украине?" — спрашивает Путин.

Он отмечает, что "нам теперь предлагают не вспоминать о том перевороте".

"Нет, будем помнить об этом всегда. Потому что в этом причина. И причина в тех людях, которые способствовали этому перевороту", — подытожил глава государства.

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