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Сапёры группировки "О" ВС РФ разминировали сразу шесть противотанковых мин ВСУ

Силовые структуры

Специальная военная операция на Украине успешно продвигается. Сегодня, 17 июня, стало известно об очередном военном достижении группировки "Отважных" ВС РФ. Российским бойцам удалось провести разминирование дороги, которую ранее заминировали украинские военные.

Кадры разминирования "адской закладки" ВСУ бойцами "Отважных"

Издание "Русская весна" публикует видеоролик, который демонстрирует работу сапёров, ликвидирующих "адскую закладку" ВСУ. Дорога оказалась заминирована шестью противотанковыми минами, управление которыми осуществлялось при помощи проводов. Сапёры ВСУ воспользовались приёмом с Великой Отечественной войны, при котором мины располагали в два яруса парами, одну над другой.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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