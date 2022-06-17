Пленный наёмник из США Энди Вин поехал на Украину из-за пропаганды Запада

Американский боевик Энди Вин, взятый в плен российскими военными под Харьковом, рассказал, почему поехал на в зону боевых действий Украину.

"Когда конфликт начался, 24 февраля, я видел много новостей… Опять же, сейчас я считаю, что это была пропаганда со стороны Запада не только Америки, а Запада в целом… говорили, что российские силы без разбора убивают мирных жителей. За время своих перемещений я такого не наблюдал", — сообщил наёмник корреспонденту RT Роману Косареву.

Американец также рассказал, что с пленными российская армия обращается очень гуманно.

"Когда нам нужна была вода, они нам её давали. Мы были обездвижены (так как нас связали, чтобы мы не сбежали), и они, чтобы нам не было холодно, сами поправляли нам одеяла", — отметил пленный.

Сдавшийся Энди Вин был стрелком, потом стал гранатомётчиком. Служил в отряде "Багет".

По его словам, подразделение, находившееся под Харьковом, вступило в бой с ВС РФ, после чего отступило.

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