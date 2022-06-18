Российские правоохранители установили местонахождение боевика нацбатальона "Азов"* Михаила Швеца. Он подозревается в убийствах мирных жителей в Мариуполе, сообщает Следственный комитет РФ.
"Установлено местонахождение Швеца. В ближайшее время с ним начнутся следственные действия", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в марте Швец (позывной "Танос") несколькими прицельными выстрелами убил безоружных мужчину и женщину в Мариуполе. В отношении боевика возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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