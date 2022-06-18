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НМ ЛНР начала использовать в Донбассе танки Т-62М с усиленной защитой

Силовые структуры

Боевой порядок войск ЛНР пополнился танками Т-62М, усиленными по сирийскому опыту. Республиканские силы всегда рассчитывали на трофейную технику. Т-62М были переброшены в Донбасс железнодорожными эшелонами несколько недель назад и Киев был уверен, что данное вооружение поможет привести к "перемоге". Однако данными танками пополнился парк НМ ЛНР.

Танковая колонна НМ ЛНР

Чтобы минимизировать потери техники, Т-62М решили улучшить, вспомнив опыт Сирии. В ВС САР наблюдалась острая нехватка бронетехники, для продления сроков службы танки модернизировали, что давало хорошую защиту от поражения противником.

Танковая колонна НМ ЛНР была замечена у села Врубовка, что в районе Северодонецка и Лисичанска. Т-62М оборудованы решётчатыми экранами, у машин усилена защита дна, лобовой части корпуса и башни в горизонтальной проекции, что видно на видео, опубликованном изданием Anna News.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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