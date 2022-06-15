Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что санкциями Россию не проймёшь.
По его словам, РФ надо "отпинать на поле боя".
"Экономические санкции — это все очень хорошо, но я не очень в них верю. Я верю в простое, нормальное набитие морды на поле боя, физическое. И мы можем набивать, и мы показываем", — заявил украинец в своём аккаунте мессенджера.
Он вспомнил Иран, который уже 40 лет живет под санкциями, но благополучно "воюет три войны, имеет собственную военную промышленность и спутники запускает".
Арестович подчеркнул, что единственный способ остановить Россию — "набить ей морду на поле боя".
"Отпинать их, как это было сделано под Киевом, Черниговом и Сумами", — отметил украинский "эксперт".
Напомним, сейчас Украина уговаривает Запад поставить ей тяжёлое вооружение и дальнобойные РСЗО.
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