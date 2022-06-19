Остаткам украинских вооруженных формирований и иностранным наёмникам, засевшим на заводе "Азот" в Северодонецке, подвозят еду на резиновых лодках.
Чтобы обезопасить своё отступление из Северодонецка, боевики ВСУ подорвали единственный мост в сторону Лисичанска. Переправа была последней связью с территорией, которая пока контролируется киевским режимом.
Снабжать националистов и наёмников едой и боеприпасами приходится помощью лодочной переправы через Северский Донец. Гружёные ящиками резиновые лодки выполняют роль парома, их перетягивают с берега на берег верёвками, сообщает корреспондент британского телеканала Sky News.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что сейчас в промзоне на окраине Северодонецка скрывается около тысячи украинских националистов. Резиновые лодки явно нельзя назвать надёжным путём снабжения, а значит боевики в ближайшее время останутся без припасов и им придётся сдаваться в плен.
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