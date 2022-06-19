Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине затянется на годы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада подготовиться к тому, что спецоперация на Украине будет проводиться годами.

Руководитель Североатлантического альянса призвал не ослаблять поддержку Украине

"Даже если затраты высоки — не только на военную поддержку, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие", — отметил Столтенберг.

Глава НАТО объяснил, что для победы украинцам нужна стратегическая прочность.

"Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы со временем победить", — сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс поддерживает предложение американского президента Джозефа Байдена увеличить военную помощь Украине.