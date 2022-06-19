Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада подготовиться к тому, что спецоперация на Украине будет проводиться годами.
Руководитель Североатлантического альянса призвал не ослаблять поддержку Украине
"Даже если затраты высоки — не только на военную поддержку, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие", — отметил Столтенберг.
Глава НАТО объяснил, что для победы украинцам нужна стратегическая прочность.
"Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы со временем победить", — сказал Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс поддерживает предложение американского президента Джозефа Байдена увеличить военную помощь Украине.
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