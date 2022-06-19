Бойцы украинских военных формирований применяют в обстрелах мирного населения под Северодонецком бесшумные миномёты польского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителей села Пудровка, который находится в 8 км от города.
Валентина, жительница населённого пункта, рассказала, что недавно от такого снаряда погибла её соседка. 60-мм миномёты LMP-2017 производят в Городе Тарнув (Польша), известны они бесшумным "выходом" снаряда при стрельбе. Кроме того, при подрыве мина распадается на тысячи поражающих элементов. Таким образом, вовремя укрыться от удара достаточно сложно.
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