Боевики ВСУ применяют под Северодонецком бесшумные польские миномёты LMP-2017

Бойцы украинских военных формирований применяют в обстрелах мирного населения под Северодонецком бесшумные миномёты польского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителей села Пудровка, который находится в 8 км от города.

Валентина, жительница населённого пункта, рассказала, что недавно от такого снаряда погибла её соседка. 60-мм миномёты LMP-2017 производят в Городе Тарнув (Польша), известны они бесшумным "выходом" снаряда при стрельбе. Кроме того, при подрыве мина распадается на тысячи поражающих элементов. Таким образом, вовремя укрыться от удара достаточно сложно.