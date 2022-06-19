Военный эксперт Коновалов объяснил, почему ВСУ стягивают силы в Бахмут

Бахмут имеет огромное стратегическое значение для решения общей задачи, пояснил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

ВСУ стягивают дополнительные подразделения в Бахмут (бывший Артемовск) перед решающим боем за этот населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Ранее в СМИ появилась информация, что украинские подразделения отходят из города, однако военные корреспонденты опровергли эту информацию. Командование украинской армии перебрасывает к Бахмуту самые лучшие подразделения, однако ротации войск противника не наблюдается, в город прибывает подкрепление. Очевидной причиной для усиления группировки ВСУ в Бахмуте является присутствие там бойцов "ЧВК Вагнера". Российские штурмовики ранее уже проявили себя на других участках фронтах в рамках спецоперации. Именно "вагнеровцы" обеспечили успешный штурм Попасной.

Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов пояснил, что укрепление ВСУ не помешает российским силам взять город.

"Бахмут, он же Артемовск, в любом случае будет взят союзными войсками ДНР, ЛНР и войсками Российской Федерации, поскольку его стратегическое значение важно для решения общей задачи как по лисичанской группировке, которая остается после того, как Северодонецк уже фактически пал, так и по славинской и краматорской группировкам", — пояснил Коновалов.

По словам эксперта, город имеет особую ценность. Переход Бахмута под контроль российских сил обернется для украинской армии серьезными проблемами.

"Этот город имеет серьезное значение, во-первых, для перекрытия коммуникаций, а во-вторых, в силу своего особого расположения, для контроля за большой территорией. Поэтому естественно, что за этот город идет такая большая битва", — заключил эксперт.

Прорыв обороны противника в районе Бахмута позволит российским силам проникнуть в центральную часть региона, поэтому ВСУ на этом участке будут сражаться не менее усердно, чем ранее за Попасную.