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Баранец: жалобы наёмников на боевиков ВСУ говорят о разложении украинской армии

Силовые структуры

Ранее один из американских наёмников рассказал, что столкнулся с опасной неорганизованностью в рядах украинской армии. По его словам, солдаты ВСУ довольно часто начинают стрелять по сослуживцам из-за отсутствия связи между подразделениями.

Баранец: жалобы наёмников на боевиков ВСУ говорят о разложении украинской армии

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал рассказ наёмника и отметил, что силовики ВСУ всё сильнее осознают бессмысленность сопротивления российской армии.

"Вся эта ситуация является развитием одной и той же болезни под названием моральная саркома, которая разъедает их армию. <…> Украинская армия осознаёт, что на неё навалилась сила, которая многократно сильнее", — сказал он в интервью iReactor.

Более того, Баранец убеждён, что существенное давление на моральный дух ВСУ оказывают приказы киевской власти обстреливать гражданские объекты на территории Донбасса.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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