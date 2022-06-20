Евсеев: попытки НАТО захватить Калининград приведут к ядерным ударам

Североатлантический альянс может попытаться "вернуть" Калининград в ЕС, что приведёт к большой вероятности ядерной войны, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По мнению эксперта, обострять ситуацию на границе с Калининградской областью может начать Польша. Как подчеркнул Евсеев, шанс развития конфликта в Балтике хотя и невелик, но существует.

"Надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы", — пояснил военный эксперт в беседе с "Украина.ру".

Как подчеркнул эксперт, Запад либо должен быть готов к подобному сценарию, либо умерить свои громкие заявления.