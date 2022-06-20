Австралия поставила Украине первые четыре бронетранспортёра M113AS4

Австралия передала Украине первые четыре бронетранспортёра M113AS4, в общей сложности планируется поставить 14 таких машин для ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлз.

По его словам, пакет помощи Киеву включает поддержку на сумму, превышающую 285 миллионов австралийских долларов (порядка 198 миллионов долларов США). В него вошли бронетранспортёры Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотники.

"Австралия поставила Украине четыре бронетранспортёра M113AS4. Эти машины являются первыми из 14 обещанных", — отметил Марлз в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны страны.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе добавил, что последняя партия военной помощи, переданная Киеву, была ответом на запрос министра обороны Украины Алексея Резникова, который просил предоставить дополнительные транспортные средства для украинской армии.

Бронетранспортёры M113AS4 — бронированные машины, предназначенные для перевозки пехотинцев на поле боя.