Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
SRF: вступление Украины в ЕС — невыполнимая задача для Европы
Китайский журналист: "За Тайвань американцам пальцы оторвём и ноги переломаем"
Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО
ВС РФ освободили Цаповку и Тимофеевку на севере Харьковской области
Военный эксперт Рожин: разницы между ИГИЛ* и Украиной в вопросах террора нет
NYT: Россия затягивает петлю вокруг важных городов на востоке Украины
Сивков: НАТО боится вводить свои войска на Украину из-за столкновения с ВС РФ
Володин: Украина ни по каким параметрам не подходит для вступления в ЕС
Генштаб ВСУ скрыл ликвидацию "Калибрами" более 50 генералов и офицеров Украины

Британия отменила отправку военных НАТО на Балканы после видео их сексоргии

Силовые структуры

После видео сексуальной оргии десантников на военной базе Великобритания отменила отправку сотен военных на балканскую миссию НАТО.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Руководство британской армии отменило ранее планировавшееся развёртывание батальона в Боснии и Косово.

Это произошло после публикации видеоролика — на нем солдаты занимаются групповым сексом непосредственно на военной базе.

"8 десантников из 16 десантно-штурмовой бригады были подвергнуты полицейскому расследованию после того, как их засняли во время оргии по обоюдному согласию с гражданской женщиной в казармах Мервиль в Колчестере (графство Эссекс), в то время как десятки других наблюдали за происходящим", — пишет издание.

Новый начальник Генштаба Соединённого Королевства генерал Патрик Сандерс объяснил решение исключить военных из-за "утраты доверия" к батальону.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки

Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.

Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Силовые структуры
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Общество
Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"
Силовые структуры
Разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины и захватила командира
Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себя
Силовые структуры
Артиллерия "Отважных" ВС РФ разгромила грузинских наёмников 
РФ отвечает на санкции: шаг первый — сырьевое удушение европейских экономик
Экономика и бизнес
РФ отвечает на санкции: шаг первый — сырьевое удушение европейских экономик
Последние материалы
Володин: Украина ни по каким параметрам не подходит для вступления в ЕС
Генштаб ВСУ скрыл ликвидацию "Калибрами" более 50 генералов и офицеров Украины
Британия отменила отправку военных НАТО на Балканы после видео их сексоргии
Глава ЕК: Украина добилась больших успехов для статуса кандидата в ЕС
Сотрудник РЭС получил осколочное ранение при обстреле Суземки в Брянской области
Подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя
После запрета в Молдавии новостей из России на улицы вышли 40 тысяч протестующих
Переговоры властей ЛНР с ВСУ о разблокировке "Азота" закончились безрезультатно
Baijiahao: американские ракеты не могут работать без российских двигателей
После отказа признавать ЛДНР ограничен транзит нефти из Казахстана через РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников