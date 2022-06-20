Британия отменила отправку военных НАТО на Балканы после видео их сексоргии

После видео сексуальной оргии десантников на военной базе Великобритания отменила отправку сотен военных на балканскую миссию НАТО.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Руководство британской армии отменило ранее планировавшееся развёртывание батальона в Боснии и Косово.

Это произошло после публикации видеоролика — на нем солдаты занимаются групповым сексом непосредственно на военной базе.

"8 десантников из 16 десантно-штурмовой бригады были подвергнуты полицейскому расследованию после того, как их засняли во время оргии по обоюдному согласию с гражданской женщиной в казармах Мервиль в Колчестере (графство Эссекс), в то время как десятки других наблюдали за происходящим", — пишет издание.

Новый начальник Генштаба Соединённого Королевства генерал Патрик Сандерс объяснил решение исключить военных из-за "утраты доверия" к батальону.