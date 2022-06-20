Британский аналитик Гэв Дон: артиллерия ВС РФ не может выбить ВСУ из окопов

Британский аналитик Гэв Дон в издании Intellinews дал свою оценку боевым действиям на Украине. По его словам, Россия имеет превосходство в воздухе и более мощную артиллерию. ВСУ располагают слабой артиллерией, у них практически отсутствуют авиация и танки. Однако, по мнению автора, продвижение РФ происходит медленно, и причиной тому служат глубокие, хорошо построенные системы траншей и бункеров, которые украинцы готовили много месяцев.

Поразить пехоту в таких окопах и бункерах сложно даже высокоточным оружием, в том числе артиллерийским. Автор отмечает сложность определения траектории полёта артиллерийского снаряда.

"Во время полёта снаряд подвергается воздействию атмосферных влияний. Воздух, через который он проходит, также изменяет уровень трения в зависимости от температуры, плотности и содержания влаги. Ничто из этого не поддаётся точному измерению даже при использовании компьютерного управления огнём", — пишет автор.

По его словам, скорость полёта также может зависеть от непредсказуемых факторов, в том числе от температуры забрасываемого заряда, возраста боеприпаса и даже от условий, в которых он хранился.

"В результате получаем погрешность прицеливания около 0,1%-0,5%. На дальности 10 километров это означает 10-50 метров", — констатирует Дон.

Эти неточности, по мнению автора, могут быть частично скорректированы до плюс-минус нескольких метров. Однако украинские траншеи имеют ширину примерно в один метр. Чтобы точно поразить цель, нужна точность прицела до полуметра или большая удача.

"Опорные пункты и бункеры немного больше, но укрыты метрами земли, сталью и бетоном. Чтобы уничтожить опорный пункт, нужно прямое попадание крупного снаряда. Так на видео с беспилотника мы видим сотни воронок от промахов и очень небольшое количество реальных попаданий по оборонительным рубежам", — пишет автор.

Ещё сложнее поразить, по мнению Дона, движущиеся по дороге цели, где помимо точности необходима способность наносить удар по быстро движущимся целям.

"Тем не менее, в этом конфликте Россия имеет большое преимущество", — отмечает Дон, добавляя, что операция, по его мнению, продвигается медленно.

По его словам, укрывающего в окопе солдата убить сложно, однако при его выходе на открытое пространство проблема наведения цели у артиллерии исчезает.

"Агония украинской армии продолжается. Россия может преуспеть в том, чтобы захлопнуть челюсти своей ловушки, что приведёт к полному и внезапному краху и массовой капитуляции, или она может просто продолжать убивать несколько сотен украинцев каждый день, пока крах не настанет", — резюмирует Дон.