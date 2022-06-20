Глава Брянской области пригласил Макрона и Шольца посетить регион

Руководитель Брянской области Александр Богомаз призвал французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и других европейских чиновников посетить российский регион. Как подчеркнул губернатор, западным политикам стоит посмотреть на жертв обстрелов ВСУ.

"Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область", — сказал Богомаз, слова которого приводит издание "Известия".

Вместе с этим глава области сообщил, что в результате атаки украинских солдат пострадали ребёнок и беременная женщина.

Также Богомаз раскритиковал звёзд, которые покинули Россию. По мнению губернатора, этих артистов можно назвать предателями.

Ранее сообщалось, что армия Украины обстреляла посёлок Суземка Брянской области. Как заявил руководитель региона, в ходе происшествия ранение получил один человек.