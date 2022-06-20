Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что скоро начнётся самый сложный этап спецоперации на Украине. Он отметил, что в обществе подошёл к концу настрой на "быструю победу". Теперь пришло время задуматься о терпении.
"Самый тяжёлый этап, который нас ждёт — упадок духа", — написал Ходаковский.
Он подчеркнул, что многие уверены в скором окончании военной спецоперации. Однако необходимо смириться с тем, что "история будет долгой". Ходаковский считает, что сейчас наступает фаза терпения.
"Любое соучастие в происходящем должно прекращать быть порывом, а должно становиться рутинной работой — чтобы "народ и армия едины", — заявил он.
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