Военный эксперт о новых российских ракетах "305": "Очень высокая точность"

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал данные источника РИА Новости, согласно которым Вооружённые силы Российской Федерации применили новые высокоточные авиационные ракеты "305".

"Действительно новые ракеты. Применяли их на наших ударных боевых вертолётах Ми-28, "Ночной охотник". У этих ракет большая дальность, очень высокая точность, лазерное наведение. Уже известно, что оружие крайне эффективно с точки зрения поражения живой силы, техники противника", — сказал специалист.

Вместе с этим он подчеркнул, что в армии России есть много новых вооружений. В качестве примера собеседник издания привёл боевую машину "Терминатор", истребители пятого поколения Су-57.

"Применяются уникальные системы "Искандеры". Они могут стрелять и баллистическими, и крылатыми ракетами. Нейтрализовать их крайне проблематично. Есть и береговые ракетные комплексы "Бастионы". Уже известны "Калибры". Спектр огромный. Используются комплексы защиты от ПЗРК "Витебск", — сказал Дандыкин.

Ранее собеседник РИА Новости заявил, что российские военные использовали во время спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине ракеты "305".

"Применяются с борта ударных вертолётов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами", — отметил источник агентства.