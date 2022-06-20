Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что населённый пункт Суземка был обстрелян западным вооружением, поставляемым на Украину. В общей сложности по посёлку было выпущено 15 снарядов.
"Выпущено было порядка 15 снарядов, как говорят наши военные. Снаряды были выпущены из современного вооружения, которое поставляет Запад Украине, 155-миллиметровые", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
Ранее он сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Суземка в Брянской области в результате чего, пострадал один человек.
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