Посёлок Суземка был обстрелян из современного западного вооружения — Богомаз

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что населённый пункт Суземка был обстрелян западным вооружением, поставляемым на Украину. В общей сложности по посёлку было выпущено 15 снарядов.

"Выпущено было порядка 15 снарядов, как говорят наши военные. Снаряды были выпущены из современного вооружения, которое поставляет Запад Украине, 155-миллиметровые", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее он сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Суземка в Брянской области в результате чего, пострадал один человек.